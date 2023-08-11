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Лукашенко рекомендовал Западу решить проблему с вывозом туда на органы детей с Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что детей с Украины вывозят в западные страны в качестве доноров органов и посоветовал политикам Запада разобраться с этой проблемой.
Лукашенко рекомендовал Западу решить проблему с вывозом туда на органы детей с Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации агентства БЕЛТА со ссылкой на белорусского лидера.

«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», — сказал Лукашенко.

Он назвал такую ситуацию реальной проблемой.

Белорусский президент отметил, что не переживает по поводу критики, которая звучит из-за рубежа по поводу практики оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что мировое сообщество игнорирует военные преступления Киева против детей Донбасса.

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