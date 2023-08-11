Лукашенко высказался за сохранение отношений со странами Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности сохранения дипломатических отношений со странами Европейского союза.

Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, в данный момент основными партнёрами Минска являются Россия и Китай.

При этом он призвал не забывать о существовании западных стран.

«Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учётом наших собственных интересов», — констатировал президент.

Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций.