Лукашенко высказался за сохранение отношений со странами Евросоюза
- РИА Новости
Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко, в данный момент основными партнёрами Минска являются Россия и Китай.
При этом он призвал не забывать о существовании западных стран.
«Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учётом наших собственных интересов», — констатировал президент.
Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций.