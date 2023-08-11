Обнаружено тело ещё одного погибшего при сходе оползня в грузинской Раче
В Грузии спасатели обнаружили тело ещё одного человека, который погиб при сходе оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
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Телеканал «Рустави 2» сообщает, что общее число жертв катастрофы достигло 22.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорт Шови в Грузии полностью уничтожен в результате схода оползня.
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