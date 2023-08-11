Обнаружено тело ещё одного погибшего при сходе оползня в грузинской Раче

В Грузии спасатели обнаружили тело ещё одного человека, который погиб при сходе оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

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