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Обнаружено тело ещё одного погибшего при сходе оползня в грузинской Раче

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В Грузии спасатели обнаружили тело ещё одного человека, который погиб при сходе оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
Обнаружено тело ещё одного погибшего при сходе оползня в грузинской Раче
  • Gettyimages.ru

Телеканал «Рустави 2» сообщает, что общее число жертв катастрофы достигло 22.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорт Шови в Грузии полностью уничтожен в результате схода оползня.

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