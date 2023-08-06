Мэр Тбилиси Каладзе заявил об уничтожении курорта Шови из-за оползня

Курорт Шови в Грузии полностью уничтожен в результате схода оползня. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — приводит его слова грузинский «Первый канал».

Каладзе выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтёров, помогающих устранять последствия катаклизма.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днём траура в связи с гибелью людей во время схода оползня.

210 человек были эвакуированы на вертолётах погранполиции.

Число погибших возросло до 17.

В результате схода оползня погибла россиянка Ксения Тричева.