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Мэр Тбилиси Каладзе заявил об уничтожении курорта Шови из-за оползня

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Курорт Шови в Грузии полностью уничтожен в результате схода оползня. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси Каладзе заявил об уничтожении курорта Шови из-за оползня
  • РИА Новости

«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — приводит его слова грузинский «Первый канал».

Каладзе выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтёров, помогающих устранять последствия катаклизма.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днём траура в связи с гибелью людей во время схода оползня.

210 человек были эвакуированы на вертолётах погранполиции.

Число погибших возросло до 17.

В результате схода оползня погибла россиянка Ксения Тричева.

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