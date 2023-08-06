Мэр Тбилиси Каладзе заявил об уничтожении курорта Шови из-за оползня
- РИА Новости
«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — приводит его слова грузинский «Первый канал».
Каладзе выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтёров, помогающих устранять последствия катаклизма.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днём траура в связи с гибелью людей во время схода оползня.
210 человек были эвакуированы на вертолётах погранполиции.
Число погибших возросло до 17.
В результате схода оползня погибла россиянка Ксения Тричева.