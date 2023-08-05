Спасатели нашли тело ещё одного погибшего после схода оползня в Грузии

На месте схода оползня в Грузии спасатели обнаружили тело ещё одного погибшего, таким образом, общее число жертв достигло 17.

«Подтверждаю, спасатели нашли тело ещё одного человека. Общее число погибших составляет 17», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днём траура в связи с гибелью людей во время схода оползня.

210 человек эвакуированы на вертолётах погранполиции.

Россиянка Ксения Тричева оказалась среди погибших в результате схода оползня в грузинском регионе Рача, её тело найдено.