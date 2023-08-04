Премьер Грузии объявил 7 августа днём траура из-за гибели людей при сходе оползня
- AFP
- © AHMAD GHARABLI
Об этом сообщает ТАСС.
«В соответствии с нашим решением понедельник (7 августа — прим. RT) будет объявлен днём траура», — уточняется в сообщении.
Также информационный портал NewsGeorgia передавал, что МВД страны подтвердило информацию о семи погибших во время оползня.
В данный момент неизвестна судьба ещё около 20 человек.
210 человек эвакуированы на вертолётах погранполиции.
Ранее грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача.