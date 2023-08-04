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Премьер Грузии объявил 7 августа днём траура из-за гибели людей при сходе оползня

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днём траура в связи с гибелью людей во время схода оползня в высокогорном крае Рача.
Премьер Грузии объявил 7 августа днём траура из-за гибели людей при сходе оползня
  • AFP
  • © AHMAD GHARABLI

Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с нашим решением понедельник (7 августа — прим. RT) будет объявлен днём траура», — уточняется в сообщении.

Также информационный портал NewsGeorgia передавал, что МВД страны подтвердило информацию о семи погибших во время оползня.

В данный момент неизвестна судьба ещё около 20 человек.

210 человек эвакуированы на вертолётах погранполиции.

Ранее грузинские спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача.

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