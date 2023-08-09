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Генерал в отставке Кривонос: некомпетентность Зеленского привела к большим потерям ВСУ

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Дилетантизм украинского президента Владимира Зеленского привёл к огромным потерям в рядах армии страны и оттоку граждан, заявил в эфире «Прямого» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал в отставке Кривонос: некомпетентность Зеленского привела к большим потерям ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты», — сказал украинский военный.

К разгулу коррупции и недоверию населения привёл в том числе низкий уровень многих украинских чиновников, считает Кривонос.

«Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кривоноса, назначение Алексея Резникова на этот пост показывает ошибку властей: «то кавээнщики страной управляют, то Министерство обороны возглавляет юрист».

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

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