Мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде

Мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

В частности, мошенники отправляют в соцсетях российским пользователям ссылки на страницу украинского банка.

Также они пытаются обмануть пользователей, убеждая их, что это такой «специальный шифр».

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.