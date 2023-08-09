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Мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде

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Мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
Мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде
  • Gettyimages.ru

В частности, мошенники отправляют в соцсетях российским пользователям ссылки на страницу украинского банка. 

Также они пытаются обмануть пользователей, убеждая их, что это такой «специальный шифр».

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.

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