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Верховная рада приняла закон, позволяющий Украине хранить топливо за рубежом

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Верховная рада Украины утвердила закон о госрезервах, который позволяет хранить их за пределами страны.
Верховная рада приняла закон, позволяющий Украине хранить топливо за рубежом
  • AP

Об этом рассказал украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

«За — 255 депутатов», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, главной целью новой системы госрезервов является обеспечение Украины в любой момент товарами первоочередной необходимости. В госрезервы входят продовольственные товары длительного хранения, топливо, металлы и так далее.

Ранее сообщалось, что депутаты на Украине выступили с предложением учредить в стране День благодарения, который предлагается отмечать 22 октября.

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