Верховная рада приняла закон, позволяющий Украине хранить топливо за рубежом
- AP
Об этом рассказал украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.
«За — 255 депутатов», — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, главной целью новой системы госрезервов является обеспечение Украины в любой момент товарами первоочередной необходимости. В госрезервы входят продовольственные товары длительного хранения, топливо, металлы и так далее.
Ранее сообщалось, что депутаты на Украине выступили с предложением учредить в стране День благодарения, который предлагается отмечать 22 октября.