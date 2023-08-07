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Украинские депутаты предложили учредить в стране День благодарения

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Украинские депутаты предложили учредить в стране День благодарения, его предлагается отмечать 22 октября.
Украинские депутаты предложили учредить в стране День благодарения
  • AP

«Предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив перечень праздничных дней и определив, что 22 октября в стране отмечается День благодарения», — цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.

Инициатором проекта закона стал депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, по чьему мнению праздник «поднимет благодарность на общенациональный уровень», как это сделано «в некоторых высокоразвитых странах».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

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