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Артиллеристы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Артиллеристы ВС России уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщает российское Минобороны.

«Противник производил ротацию, мы отработали хорошо. Было уничтожено два «Урала» плюс окопы, блиндажи и всё, что было в округе», — цитирует РИА Новости старшего дальномерщика расчёта гаубицы Д-30.

Отмечается, что удар был нанесён при поддержке операторов БПЛА.

Ранее в сети появились кадры, на которых ударный вертолёт Ка-52 прямым попаданием высокоточной ракеты «Вихрь» уничтожил БМП Bradley на Южно-Донецком направлении.

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