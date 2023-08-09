Артиллеристы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы ВС России уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщает российское Минобороны.

«Противник производил ротацию, мы отработали хорошо. Было уничтожено два «Урала» плюс окопы, блиндажи и всё, что было в округе», — цитирует РИА Новости старшего дальномерщика расчёта гаубицы Д-30.

Отмечается, что удар был нанесён при поддержке операторов БПЛА.

Ранее в сети появились кадры, на которых ударный вертолёт Ка-52 прямым попаданием высокоточной ракеты «Вихрь» уничтожил БМП Bradley на Южно-Донецком направлении.