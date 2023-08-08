Министр обороны Латвии заявила о планах производства боеприпасов для НАТО в республике

Согласно информации агентства LETA, министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила о планах создания государственного предприятия для производства боеприпасов не только для Латвии, но и для других членов НАТО. Мурниеце сказала об этом во время встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

«Можно будет снабжать не только собственные вооружённые силы, но и помогать другим членам НАТО», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в беседе с The Wall Street Journal сообщил, что у Украины уйдут годы на то, чтобы нарастить необходимый объём производства боеприпасов.

Также в статье журнала Newsweek сообщалось, что вооружённый конфликт на Украине показал уязвимости военной стратегии НАТО, когда они сталкиваются с сильным соперником.