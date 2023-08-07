WSJ: Украина потратит годы на наращивание нужных объёмов производства снарядов

У Украины уйдут годы на то, чтобы нарастить необходимый объём производства боеприпасов, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Об этом он сказал в беседе с The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что к концу года Украина будет производить 155-мм боеприпасы стандарта НАТО, а также продолжит производство снарядов калибра 152 мм и 122 мм.

В приоритете Киева сейчас производство боеприпасов, которые, по словам официальных лиц США, «потребляются украинскими войсками со скоростью около 90 тыс. снарядов в месяц», говорится в статье.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о существенном дефиците оружия для ВСУ. По его словам, Киеву нужны поставки ракет и крупнокалиберных боеприпасов.