В офисе Зеленского утверждают, что ВСУ испытывают существенный дефицит оружия

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о существенном дефиците оружия для ВСУ. По его словам, Киеву нужны поставки ракет и крупнокалиберных боеприпасов.

«[Оружия] не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — цитирует ТАСС украинского чиновника, выступавшего в эфире украинского ТВ.

Подоляк отметил, что Украина должна резко нарастить возможность быстрого ремонта бронетехники, а ключевым вопросом в переговорах с Западом остаётся передача Киеву систем ПВО и истребителей F-16.

В конце июля Подоляк отметил, что для защиты всей территории Украины Киеву требуется 10—12 систем ПВО Patriot.