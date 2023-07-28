Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины нужно 10—12 систем ПВО Patriot
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По его словам, российская тактика заключается в использовании беспилотников для перегрузки украинских систем ПВО.
«У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения «Оникс» и «Кинжал», — цитирует Подоляка The Guardian.
Советник главы офиса президента подчеркнул, что европейским политикам нужно решить, что дешевле: помочь Киеву или заморозить конфликт на долгие годы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад за полгода направил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.