Для защиты всей территории Украины потребуется 10—12 систем ПВО Patriot, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, российская тактика заключается в использовании беспилотников для перегрузки украинских систем ПВО.

«У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения «Оникс» и «Кинжал», — цитирует Подоляка The Guardian.

Советник главы офиса президента подчеркнул, что европейским политикам нужно решить, что дешевле: помочь Киеву или заморозить конфликт на долгие годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад за полгода направил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.