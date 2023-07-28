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Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины нужно 10—12 систем ПВО Patriot

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Для защиты всей территории Украины потребуется 10—12 систем ПВО Patriot, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины нужно 10—12 систем ПВО Patriot
  • Gettyimages.ru
  • © MikeMareen

По его словам, российская тактика заключается в использовании беспилотников для перегрузки украинских систем ПВО.

«У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения «Оникс» и «Кинжал», — цитирует Подоляка The Guardian.

Советник главы офиса президента подчеркнул, что европейским политикам нужно решить, что дешевле: помочь Киеву или заморозить конфликт на долгие годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад за полгода направил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.

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