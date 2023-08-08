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Пострадавший после атаки дрона танкер «Сиг» отбуксируют на судоремонтное предприятие

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Повреждённый при атаке морского дрона танкер «Сиг» в Керченском проливе готовят к буксировке на судоремонтное предприятие.
Пострадавший после атаки дрона танкер «Сиг» отбуксируют на судоремонтное предприятие
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram.

«Ведётся подготовка к началу буксировки танкера «Сиг» на судоремонтное предприятие», — указано в сообщении.

Отмечается, что за период работ по устранению последствий ЧС было собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии, а также были проведены работы по фиксации пластыря с помощью сварки к месту пробоины судна.

Ранее стало известно, что в ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

Танкер остался на плаву.

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