Пострадавший после атаки дрона танкер «Сиг» отбуксируют на судоремонтное предприятие
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram.
«Ведётся подготовка к началу буксировки танкера «Сиг» на судоремонтное предприятие», — указано в сообщении.
Отмечается, что за период работ по устранению последствий ЧС было собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии, а также были проведены работы по фиксации пластыря с помощью сварки к месту пробоины судна.
Ранее стало известно, что в ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.
Танкер остался на плаву.