Киев призвал Германию поставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus

Советник командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты класса «воздух — земля» Taurus.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Игната в эфире всеукраинского телемарафона.

«Хотелось бы рядом со Storm Shadow и SCALP увидеть и немецкую ракету», — уточнил он.

Также отмечается, что на данный момент уже происходит обсуждение вопроса о поставках Taurus с немецким правительством.

«Какое решение будет принято немецким правительством — надеюсь, оно будет в пользу Украины», — заключил он.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.