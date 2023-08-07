Пушилин: российские войска принимают контрмеры на поставку ракет SCALP для Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что российские войска принимают контрмеры в ответ на поставку Украине французских ракет большой дальности SCALP.

По его словам, для ДНР ситуация в связи с поставками нового оружия не поменяется, так как практически вся территория республики находится в зоне поражения ВСУ.

«Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооружённых сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной из Франции ракет SCALP.

Сообщалось, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине SCALP.