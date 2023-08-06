На Украине обновили советские самолёты для использования ракет Storm Shadow
- AP
Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что самолёты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнёры Украины.
«В частности, ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.