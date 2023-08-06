На Украине обновили советские самолёты для использования ракет Storm Shadow

На Украине модернизировали советские боевые самолёты для использования ракет Storm Shadow.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что самолёты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнёры Украины.

«В частности, ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.