Сальдо: ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий

Украинские военные обстреляли мост через пролив Тонкий, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, было выпущено 12 ракет, девять перехватили системы ПВО.

Он отметил, что в результате ранен один мирный житель.

Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, более 20 тыс. жителей города остались без снабжения газом.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.