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Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Алёшки в Херсонской области

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Два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Алёшки в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Отмечается, что украинская армия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры населённых пунктов на левом берегу Днепра Херсонской области. 

«В результате обстрела Алёшек получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя», — заявили в администрации.

Ранее в Херсонской области российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T Вооружённых сил Украины в районе Надеждовки.

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