Два мирных жителя погибли при обстреле населённого пункта Горностаевка в Херсонской области со стороны армии Украины, сообщает представитель экстренных служб региона.

«В результате обстрела н. п. Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Кроме того, в Херсонской области российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T Вооружённых сил Украины в районе Надеждовки.