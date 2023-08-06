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Два человека погибли при обстреле Горностаевки в Херсонской области со стороны ВСУ

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Два мирных жителя погибли при обстреле населённого пункта Горностаевка в Херсонской области со стороны армии Украины, сообщает представитель экстренных служб региона.
Два человека погибли при обстреле Горностаевки в Херсонской области со стороны ВСУ
  • AP

«В результате обстрела н. п. Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Кроме того, в Херсонской области российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T Вооружённых сил Украины в районе Надеждовки.

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