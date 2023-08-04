ВГА Херсонской области: ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках

Вооружённые силы Украины обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алёшках — одном из наиболее пострадавших городов от наводнения в Херсонской области. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.

«Мощный взрыв прогремел утром 3 июля в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода. К счастью, пострадавших нет», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Кроме того, в Херсонской области российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T Вооружённых сил Украины в районе Надеждовки.