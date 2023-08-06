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Офицер НАТО Атламазоглу: заросли на юге Украины мешают продвижению ВСУ

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Заросли на юге Украины и в Донбассе мешают украинскому контрнаступлению, заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
Офицер НАТО Атламазоглу: заросли на юге Украины мешают продвижению ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его словам, из-за густых зарослей украинские войска не могут использовать бронетехнику для продвижения.

Наступление пешком становится ещё опаснее, так как мины очень сложно увидеть.

«На кадрах с боевых действий можно увидеть, как украинские военнослужащие наступают на противопехотные мины, так как не видят их из-за зарослей», — написал Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне — июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.

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