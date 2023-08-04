Посол России Келин назвал неверными данные Минобороны Британии о якобы продвижении ВСУ

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью CNN назвал неверной информацию британского Минобороны о якобы продвижении контрнаступления ВСУ.

«Я читал отчёты британского Министерства обороны, которое продолжает говорить, что они продвигаются, что неверно», — сказал он.

Келин также заявил, что российские войска вернули под свой контроль несколько недавно захваченных ВСУ населённых пунктов.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.