Посол России Келин назвал неверными данные Минобороны Британии о якобы продвижении ВСУ
- РИА Новости
«Я читал отчёты британского Министерства обороны, которое продолжает говорить, что они продвигаются, что неверно», — сказал он.
Келин также заявил, что российские войска вернули под свой контроль несколько недавно захваченных ВСУ населённых пунктов.
Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.
Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.