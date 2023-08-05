РИА Новости: несколько взрывов прозвучало в центре Донецка

В центре Донецка раздалось несколько громких взрывов.

Как сообщает РИА Новости, вслед за залпами систем ПВО в городе прозвучали взрывы, напоминающие «прилёты» или сбитые ракеты.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух мирных жительниц республики в результате обстрелов со стороны ВСУ.

1 августа рейсовый автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».