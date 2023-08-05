МИД России: авторы и исполнители варварских акций Киева в Чёрном море понесут наказание
- РИА Новости
Министерство иностранных дел напомнило, что в ночь с 4 на 5 августа морским дроном было атаковано российское гражданское судно близ Керченского пролива.
«Ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице её председателя В. Малюка, который со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом», — сообщило ведомство.
Москва решительно осуждает террористическую атаку гражданского судна.
«Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», — подчеркнули там.
В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.
По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.
Танкер остался на плаву, до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера.