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МИД России: авторы и исполнители варварских акций Киева в Чёрном море понесут наказание

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Киевский режим, не встречая осуждения со стороны Запада, применяет всё новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря, заявил МИД России. Авторы и исполнители варварских акций Киева в Чёрном море понесут наказание, подчеркнули там.
МИД России: авторы и исполнители варварских акций Киева в Чёрном море понесут наказание
  • РИА Новости

Министерство иностранных дел напомнило, что в ночь с 4 на 5 августа морским дроном было атаковано российское гражданское судно близ Керченского пролива.

«Ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице её председателя В. Малюка, который со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом», — сообщило ведомство.

Москва решительно осуждает террористическую атаку гражданского судна.

«Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», — подчеркнули там.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

Танкер остался на плаву, до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера.

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