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Украина объявила о военной угрозе шести российским портам

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Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести черноморских портов России.
Украина объявила о военной угрозе шести российским портам
  • РИА Новости

«Речь идёт об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань», — сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Госгидрографии.

Уточняется, что основанием для уведомления госучреждения стал приказ ВМС Украины от 4 августа.

Ранее в МСКЦ заявили о повреждении машинного отделения танкера из-за атаки украинского беспилотника в Керченском проливе.

В результате данного происшествия разлива топлива не произошло, пострадавших в результате атаки также нет.

Офис Генсека ООН Антониу Гутерреша призвал воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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