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Офис Генсека ООН прокомментировал украинскую атаку на гражданский танкер в Чёрном море

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Офис Генсека ООН Антониу Гутерреша прокомментировал украинскую атаку на гражданский танкер в Чёрном море, призвав воздержаться от эскалации украинского конфликта.
Офис Генсека ООН прокомментировал украинскую атаку на гражданский танкер в Чёрном море
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«Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным (сторонам. — RT) воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в МСКЦ заявили о повреждении машинного отделения танкера из-за атаки украинского беспилотника в Керченском проливе. В результате данного происшествия разлива топлива не произошло, пострадавших в результате атаки также нет.

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