Офис Генсека ООН прокомментировал украинскую атаку на гражданский танкер в Чёрном море

Офис Генсека ООН Антониу Гутерреша прокомментировал украинскую атаку на гражданский танкер в Чёрном море, призвав воздержаться от эскалации украинского конфликта.

«Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным (сторонам. — RT) воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в МСКЦ заявили о повреждении машинного отделения танкера из-за атаки украинского беспилотника в Керченском проливе. В результате данного происшествия разлива топлива не произошло, пострадавших в результате атаки также нет.