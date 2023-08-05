В МСКЦ сообщили о повреждении машинного отделения танкера в результате атаки ВСУ
В Морском спасательно-координационном центре сообщили о повреждении машинного отделения танкера в результате атаки ВСУ в Керченском проливе.
Об этом информирует ТАСС.
«Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что экипаж танкера находится в безопасности.
Ранее два буксира прибыли к месту ЧП с танкером в Керченском проливе.
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