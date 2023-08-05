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Секретарь СНБО Данилов: Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал

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Украина вряд ли сможет восстановить свой ядерный потенциал, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Секретарь СНБО Данилов: Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал
  • Gettyimages.ru

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно его восстановить», — приводит РИА Новости слова Данилова.

Он отметил, что это невозможно не только по политическим, но и по техническим причинам.

По его словам, ситуация является сложной.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал ладить с Россией, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Соединённых Штатов.

По его словам, из-за конфликта на Украине США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции».

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