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Медведев: России пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения её территории

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ВС России пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения её территории, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: России пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения её территории
  • РИА Новости

В Telegram он написал, что Вооружённые силы России, отражая контрнаступление врага, предотвращают мировой конфликт.

Медведев отметил: если представить, что «наступление укробандеровцев при поддержке НАТО» удалось и они отторгли часть территории России, ей пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 «пойти на использование ядерного оружия».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал ладить с Россией, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Соединённых Штатов.

По его словам, из-за конфликта на Украине США сейчас «находятся в очень глупой и опасной позиции».

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