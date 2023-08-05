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Медведев: Киев атакой на танкер стремится устроить экологическую катастрофу в Чёрном море

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти атакой на танкер стремятся устроить экологическую катастрофу в Чёрном море.
Медведев: Киев атакой на танкер стремится устроить экологическую катастрофу в Чёрном море
  • РИА Новости

«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал он в своём Telegram.

Он также добавил, что это будет для властей Украины окончательным решением по зерновой сделке.

Ранее в МСКЦ заявили о повреждении машинного отделения танкера из-за атаки украинского беспилотника в Керченском проливе. В результате данного происшествия разлива топлива не произошло, пострадавших в результате атаки также нет.

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