Медведев: Киев атакой на танкер стремится устроить экологическую катастрофу в Чёрном море
- РИА Новости
«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал он в своём Telegram.
Он также добавил, что это будет для властей Украины окончательным решением по зерновой сделке.
Ранее в МСКЦ заявили о повреждении машинного отделения танкера из-за атаки украинского беспилотника в Керченском проливе. В результате данного происшествия разлива топлива не произошло, пострадавших в результате атаки также нет.