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РИА Новости: ВСУ охотятся на бойцов и командиров ВС России при помощи FPV-дронов

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Украинские военные охотятся за российскими бойцами и командирами при помощи FPV-дронов в районе Соледара, рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей».
РИА Новости: ВСУ охотятся на бойцов и командиров ВС России при помощи FPV-дронов
  • Gettyimages.ru

«Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, ВСУ активно используют FPV-дроны для ударов по автотранспорту.

Отмечается, что российские бойцы используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.

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