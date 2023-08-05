РИА Новости: ВСУ охотятся на бойцов и командиров ВС России при помощи FPV-дронов

Украинские военные охотятся за российскими бойцами и командирами при помощи FPV-дронов в районе Соледара, рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей».

Gettyimages.ru

«Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе», — цитирует РИА Новости военнослужащего. По его словам, ВСУ активно используют FPV-дроны для ударов по автотранспорту. Отмечается, что российские бойцы используют против них средства РЭБ и противодронные ружья. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.