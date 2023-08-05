РИА Новости: ВСУ охотятся на бойцов и командиров ВС России при помощи FPV-дронов
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«Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, ВСУ активно используют FPV-дроны для ударов по автотранспорту.
Отмечается, что российские бойцы используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.