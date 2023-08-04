Балицкий: российская система ПВО сбила ночью над Бердянском ударный БПЛА ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Около 02:00 наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — указал глава российского региона.

Балицкий добавил, что всего за прошедшие сутки украинские военные совершили 65 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области.

Ранее Балицкий заявил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.