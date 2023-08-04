Балицкий: российская система ПВО сбила ночью над Бердянском ударный БПЛА ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Около 02:00 наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — указал глава российского региона.
Балицкий добавил, что всего за прошедшие сутки украинские военные совершили 65 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области.
Ранее Балицкий заявил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.