ВСУ использовали пять БПЛА при атаке на Бердянск
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Около 01:00 Бердянск подвергся атаке пяти вражеских БПЛА. Все аппараты сбиты системой ПВО ВС России», — сказал представитель служб.
Подчёркивается, что жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.