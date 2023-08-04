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ВСУ использовали пять БПЛА при атаке на Бердянск

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Украинские военные использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все они были сбиты.
ВСУ использовали пять БПЛА при атаке на Бердянск
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Около 01:00 Бердянск подвергся атаке пяти вражеских БПЛА. Все аппараты сбиты системой ПВО ВС России», — сказал представитель служб.

Подчёркивается, что жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.

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