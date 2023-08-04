ВСУ использовали пять БПЛА при атаке на Бердянск

Украинские военные использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все они были сбиты.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. «Около 01:00 Бердянск подвергся атаке пяти вражеских БПЛА. Все аппараты сбиты системой ПВО ВС России», — сказал представитель служб. Подчёркивается, что жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.