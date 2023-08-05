Генерал ВСУ признал сложность наступления на южном направлении
- AP
«Сложность ведения силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении состоит в том, что противник устроил... многоэшелонированную систему инженерных ограждений», — приводит РИА Новости слова Гереги.
Он отметил, что специальной инженерной техники для преодоления таких заграждений недостаточно.
По его словам, в августе около 150 украинских военных пройдут подготовку по использованию инженерной техники за границей.
Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне — июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.
Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.