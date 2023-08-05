Генерал ВСУ признал сложность наступления на южном направлении

Возможностей украинской армии недостаточно для осуществления наступательных действий на южном направлении, заявил командующий Сил поддержки Вооружённых сил Украины Дмитрий Герега.

«Сложность ведения силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении состоит в том, что противник устроил... многоэшелонированную систему инженерных ограждений», — приводит РИА Новости слова Гереги.

Он отметил, что специальной инженерной техники для преодоления таких заграждений недостаточно.

По его словам, в августе около 150 украинских военных пройдут подготовку по использованию инженерной техники за границей.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне — июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.