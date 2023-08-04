Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона
- AP
«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в ходе проверки в кузове машины обнаружили четырёх мужчин призывного возраста.
Уточняется, что стоимость поездки составляла $4 тыс.
В мае стало известно, что несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в ВСУ.