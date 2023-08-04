Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

Четверо граждан Украины пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике, который был обустроен в фургоне, сообщает украинская госпогранслужба.

«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе проверки в кузове машины обнаружили четырёх мужчин призывного возраста.

Уточняется, что стоимость поездки составляла $4 тыс.

В мае стало известно, что несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в ВСУ.