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Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

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Четверо граждан Украины пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике, который был обустроен в фургоне, сообщает украинская госпогранслужба.
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона
  • AP

«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе проверки в кузове машины обнаружили четырёх мужчин призывного возраста.

Уточняется, что стоимость поездки составляла $4 тыс.

В мае стало известно, что несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в ВСУ.

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