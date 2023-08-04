Генерал ВСУ Кривонос: ВС России способны дойти до Киева за 12 часов

Российские войска могут дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», — приводит РИА Новости слова Кривоноса в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский серьёзно ошибся при оценке возможностей российской армии, поэтому для ВСУ возможны худшие варианты развития ситуации.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.