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Генерал ВСУ Кривонос: ВС России способны дойти до Киева за 12 часов

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Российские войска могут дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России способны дойти до Киева за 12 часов
  • РИА Новости

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», — приводит РИА Новости слова Кривоноса в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский серьёзно ошибся при оценке возможностей российской армии, поэтому для ВСУ возможны худшие варианты развития ситуации.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала наступления в июне-июле ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих.

Также российские войска вывели из строя более 4,9 тыс. единиц различного вооружения украинской армии.

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