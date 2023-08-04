На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году в $2 млрд

Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в текущем году в связи с выходом России из зерновой сделки, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

По его словам, выход России из зерновой сделки повлияет на скорость экспорта зерна.

«В этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на $2 млрд», — приводит ТАСС слова Лепушинского изданию «Экономическая правда».

Ранее российский лидер Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.