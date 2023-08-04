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Украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР

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Украинская армия выпустила 23 снаряда по Еленовке, Макеевке, Донецку и Ясиноватскому району, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР
  • AP
  • © Roman Chop

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что применялись снаряды калибра 152 и 155 мм.

За предыдущие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас.

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