Украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР
Украинская армия выпустила 23 снаряда по Еленовке, Макеевке, Донецку и Ясиноватскому району, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- AP
- © Roman Chop
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что применялись снаряды калибра 152 и 155 мм.
За предыдущие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас.
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