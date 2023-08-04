Украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР

Украинская армия выпустила 23 снаряда по Еленовке, Макеевке, Донецку и Ясиноватскому району, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

AP

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что применялись снаряды калибра 152 и 155 мм. За предыдущие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас.