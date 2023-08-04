Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Никольском, Благодатном и Владимировке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три человека.

Кроме того, сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений.

Ранее ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по жилым районам Донецка и Макеевки.