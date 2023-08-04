Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Никольском, Благодатном и Владимировке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три человека.
Кроме того, сообщается о повреждении четырёх жилых домостроений.
Ранее ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по жилым районам Донецка и Макеевки.