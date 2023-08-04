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Около половины украинских дипломатов не вернулись из заграничных командировок с 2022 года

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Дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после завершения заграничных командировок, с прошлого года их количество составляет от 40% до 60%.
Около половины украинских дипломатов не вернулись из заграничных командировок с 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

Об этом говорится в публикации украинского издания «Зеркало недели» со ссылкой на данные дипломатических источников.

По данным источника, из США в 2022 году должны были вернуться примерно 20 сотрудников посольств и консульств, однако вернулся только один. Указывается, что есть дипломатические учреждения, из которых никто так и не вернулся.

В качестве основного фактора отмечаются финансовые вопросы и проблемы с работой на Украине, некоторые дипломаты принимают такое решение в связи с налаживанием жизни за рубежом. Ещё одной причиной является боязнь мобилизации.

Ранее сообщалось, что на Украине возбудили уголовное дело против депутатов в связи  с уклонением от военной службы.

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