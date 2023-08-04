В островной зоне Днепра уничтожены две лодки и гаубица Д-30 ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены две лодки и десять военнослужащих ВСУ в районе острова Даманский, гаубица Д-30 с боекомплектом», — уточнил он.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьков.
Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.