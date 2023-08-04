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В островной зоне Днепра уничтожены две лодки и гаубица Д-30 ВСУ

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За сутки десять военных, две лодки и одна гаубица Д-30 Вооружённых сил Украины были уничтожены соединениями российской группировки войск «Днепр».
В островной зоне Днепра уничтожены две лодки и гаубица Д-30 ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены две лодки и десять военнослужащих ВСУ в районе острова Даманский, гаубица Д-30 с боекомплектом», — уточнил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьков.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.

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