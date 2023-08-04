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Марочко: ВСУ перебрасывают в Харьков западные средства РЭБ и радиоэлектронной разведки

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьков.
Марочко: ВСУ перебрасывают в Харьков западные средства РЭБ и радиоэлектронной разведки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает РИА Новости.

«В населённый пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства», — отметил он.

Марочко также уточнил, что украинские войска используют комплекс TSQ-114 Trailblazer, который уже был замечен в зоне специальной военной операции.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе.

Также артиллеристы российской армии сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении.

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