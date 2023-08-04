Марочко: дезертиры ВСУ погибли при попытке оставить позиции на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Терны на Краснолиманском направлении дезертиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли при попытке оставить свои позиции.

«В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Терны противник понёс значительные потери и попытался покинуть свои позиции», — цитирует его слова РИА Новости.

Марочко также уточнил, что вышестоящее командование не согласовало оставление позиций, так как по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия с ближайшего опорного пункта ВСУ.

Дезертиры были уничтожены российской артиллерией.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьков.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.