Марочко: дезертиры ВСУ погибли при попытке оставить позиции на Краснолиманском направлении
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«В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Терны противник понёс значительные потери и попытался покинуть свои позиции», — цитирует его слова РИА Новости.
Марочко также уточнил, что вышестоящее командование не согласовало оставление позиций, так как по дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия с ближайшего опорного пункта ВСУ.
Дезертиры были уничтожены российской артиллерией.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьков.
Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.