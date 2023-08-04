CNN: у ВСУ возникли проблемы при контрнаступлении из-за российских ловушек и минных полей

Украина столкнулась с «неимоверной» плотностью минных полей при попытках контрнаступления.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей.

«Танковые ловушки и минные поля снижают прогресс», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную».

Ранее в Forbes заявили, что ВСУ вернулись к старой советской технике после больших потерь поставленной Западом.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о замедлении контрнаступления Украины из-за больших потерь ВСУ.