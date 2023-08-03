Узнать больше

Гагин заявил о замедлении контрнаступления Украины из-за больших потерь ВСУ

Короткая ссылка
Контрнаступление украинской армии замедлилось по причине больших понесённых потерь, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понёс именно в живой силе и технике», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, армия Украины продолжает атаковать малыми группами при поддержке бронетехники.

Он отметил, что в целом значимых событий на линии соприкосновения не происходит.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative отметил, что украинские вооружённые силы, несмотря на беспрецедентные вливания в них современного оружия и иностранных денег, разгромлены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить