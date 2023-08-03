Гагин заявил о замедлении контрнаступления Украины из-за больших потерь ВСУ

Контрнаступление украинской армии замедлилось по причине больших понесённых потерь, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понёс именно в живой силе и технике», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, армия Украины продолжает атаковать малыми группами при поддержке бронетехники.

Он отметил, что в целом значимых событий на линии соприкосновения не происходит.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative отметил, что украинские вооружённые силы, несмотря на беспрецедентные вливания в них современного оружия и иностранных денег, разгромлены.