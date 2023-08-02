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Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский должен начать мирные переговоры из-за провала ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский должен сейчас же начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в свете провала контрнаступления ВСУ, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский должен начать мирные переговоры из-за провала ВСУ
  • AP

Такое мнение он выразил в своём блоге на YouTube.

«Надо прекращать огонь. Надо садиться с Путиным тебе в Болгарии и подписывать временное соглашение о прекращении огня, вот и всё. А там будет видно», — сказал он.

Украинская армия несёт колоссальные потери среди личного состава и техники, отмечает Соскин.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative отметил, что украинские вооружённые силы, несмотря на беспрецедентные вливания в них современного оружия и иностранных денег, разгромлены.

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