Украинский президент Владимир Зеленский должен сейчас же начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в свете провала контрнаступления ВСУ, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Такое мнение он выразил в своём блоге на YouTube.

«Надо прекращать огонь. Надо садиться с Путиным тебе в Болгарии и подписывать временное соглашение о прекращении огня, вот и всё. А там будет видно», — сказал он.

Украинская армия несёт колоссальные потери среди личного состава и техники, отмечает Соскин.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative отметил, что украинские вооружённые силы, несмотря на беспрецедентные вливания в них современного оружия и иностранных денег, разгромлены.