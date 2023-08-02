Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ разгромлены, несмотря на вливание оружия и денег

Украинские вооружённые силы, несмотря на беспрецедентные вливания в них современного оружия и иностранных денег, разгромлены, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Об этом он написал в статье для The American Conservative.

«Несмотря на беспрецедентное вливание современного оружия, денег, иностранных боевиков и важных разведданных в украинские силы, марионетка Вашингтона разбита», — пишет американский эксперт.

Украинские больницы «переполнены сломленными людьми», а трупы солдат ВСУ «усеивают поле боя», утверждает он.

«Киев — сердечный больной на аппарате жизнеобеспечения», — констатирует Макгрегор.

Экс-советник Пентагона выразил мнение, что президент России Владимир Путин «не любит рисковать» и быстро переориентировал российские силы «на стратегическую оборону», призванную минимизировать потери России и максимизировать потери Украины до тех пор, пока российские войска не смогут вернуться к наступательным операциям.

«Изменение российской стратегии сработало», — уверен автор.